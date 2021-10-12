صحة الغربية: استمرار المرور والمتابعة على المستشفيات

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كثّفت مديرية الصحة بالغربية، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة،، لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى.

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية

قام الدكتور أيمن عباس رافقة الدكتور وليد الصياد من الطب العلاجي بالمرور على مستشفى قطور المركزي للوقوف على الخدمات الصحيه المقدمه للمرضى وتوفر جميع المستلزمات والأدوية والواقيات اللازمه لمرضى كورونا والغير كورونا والتأكد من توفر السكن الملائم والمجهز لمتدربى الزماله وقاعة التدريب بجميع مشتملاتها

كما تفقد أقسام الأستقبال والعزل والعنايات المركزه والمتوسطة للكورونا والغير كورونا والغسيل الكلوى والمعمل وبنك الدم ومتابعة خدمات الحجز للعيادات الخارجية عن خدمة الواتس آب.