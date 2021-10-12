أخبار عاجلة

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

لبنان يحضر لبدء المفاوضات مع صندوق النقد

Print
لبنان يحضر لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لبنان يحضر لبدء المفاوضات مع صندوق النقد
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد.

برنامج تعاون

قال «ميقاتي»، خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف، برئاسة سليم صفير: «الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا، وسائر الهيئات الدولية المعنية، لوضع خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي، تعتمدها ، تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد من أجل وضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد». وأضاف: «الاتصالات في هذا السياق تشمل أيضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها».

شدد «ميقاتي» على «وجوب التعاون الإيجابي من كل الأطراف لإعادة حقوق المودعين». وأوضح: «العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء، التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا، دون وجود خطة مستدامة للحل». ورأى رئيس الوزراء أن «المدخل إلى الحل يكمن في الاستقرار السياسي، وتوافر النية الواضحة لإقرار الإصلاحات»، مشيرا إلى أن «أي حل يجب أن يؤدي إلى حماية أموال المودعين».

أقرت حكومة حسان دياب السابقة في لبنان، في 30 أبريل من العام الماضي، خطتها الاقتصادية - المالية، التي تضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والجاري، وميزان المدفوعات. وبدأت حكومة دياب المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مايو من العام الماضي، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس من 2020. يشهد لبنان، منذ نوفمبر 2019، أزمة مالية واقتصادية، تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الحكومة الهندية: دبي توقع اتفاقا لبناء بنية تحتية في كشمير

الحكومة الهندية: دبي توقع اتفاقا لبناء بنية تحتية في كشمير

ميقاتي يعلق على حادثة الطيونة وإمكانية استقالة الحكومة

ميقاتي يعلق على حادثة الطيونة وإمكانية استقالة الحكومة

«الزراعة»: انخفاض سعر كرتونة البيض 5 جنيهات بعد تدخل الحكومة

«الزراعة»: انخفاض سعر كرتونة البيض 5 جنيهات بعد تدخل الحكومة

الحكومة السودانية تُشكِّل خلية أزمة لمعالجة الخلافات بين شركاء المرحلة الانتقالية

الحكومة السودانية تُشكِّل خلية أزمة لمعالجة الخلافات بين شركاء المرحلة الانتقالية