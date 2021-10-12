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شرق أوسط بلا أسلحة دمار شامل

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شرق أوسط بلا أسلحة دمار شامل شرق أوسط بلا أسلحة دمار شامل
شارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في أعمال الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، المنعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وقال الوزير الأردني، في كلمة مُسجلة، إن الاجتماع الوزاري يُوفر فرصةً لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للتغلب على التحديات المرتبطة بالصراعات والأزمات، بما فيها اللجوء، والأوبئة والإرهاب، عبر أطر إقليمية ودولية متعددة الأطراف. وأكّد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود الرامية لحل الأزمات الإقليمية، ومعالجة تداعياتها، وإيجاد حلول سياسية في سورية وليبيا واليمن، كما أكد التزام بلاده بالعمل مع الشركاء لمواجهة التحديات المشتركة، ومنها نزع السلاح النووي، داعياً إلى إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

الوطن السعودية

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