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"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يؤهل 179 فتاة لسوق العمل

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بعد تدريبهن خلال شهر كامل بواقع 70 ساعة

أنهى نادي حوراء النسائي بلجنة تنمية الأفلاج، تأهيل 179 فتاة لسوق العمل.

جاء ذلك، بعد تدريبهن خلال شهر كامل بواقع 70 ساعة.

وكان نادي حوراء النسائي بلجنة الأفلاج، قد قدم دورات تدريبية بدعم من مؤسسة سليمان العليان الخيرية لـ " 179 فتاة " على "الموشن جرافيك وتصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة البخور والقهوة والبهارات ودراسة الجدوى وتسويق المشاريع والطباعة على الشموع".

يُذكر أن نادي حوراء النسائي بلجنة تنمية الأفلاج، قدّم برامج تدريبية متنوعة للسيدات بالمحافظة، وخرّج العديد من المتدربات بعد تأهيلهن وتدريبهن في الكثير من المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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