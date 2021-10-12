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المصرى اليوم تكشف عن هوية ممثل فى حفل قرعة الدورى العام

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المصرى اليوم تكشف عن هوية ممثل الزمالك فى حفل قرعة الدورى العام المصرى اليوم تكشف عن هوية ممثل فى حفل قرعة الدورى العام

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سادة حالة من الجدل بين جماهير ، بسبب ممثل القلعة البيضاء في حفل قرعة الدورى العام موسم 2021- 2022.

وتسائلت جماهير الزمالك عن هوية ممثل الزمالك في حفل القرعة، حيث انه غير معروف لجميع المتابعين.

وعلمت المصرى اليوم، ان ممثل الزمالك في حفل القرعة هو محمود سعيد، أحد فراد الجهاز الإداري بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، والذى تم تصعيده للجهاز الإداري للفريق الأول منذ 3 أشهر.

وأجريت اليوم قرعة منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ويلعب فريق النادي الزمالك مباراته الأولى في المسابقة أمام نظيره إنبي.

وإليكم جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز كاملاً لموسم 2021-2022.

01 | إنبي

02 | ط. الجيش

03 | الأهلي

04 | الاسماعيلي

05 | البنك

06 | سيراميكا

07 | المقاولون

08 | غ. الملحة

09 | سموحة

10 | فيوتشر

11 | بيراميدز

12 | الجونه

13 | المقاصة

14 | فاركو

15 | الاتحاد

16 | المصري

17 | الشرقيه للدخان

المصرى اليوم

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