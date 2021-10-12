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متحف الأقصر.. مقتنيات تحكي تاريخ الأجداد

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متحف الأقصر.. مقتنيات تحكي تاريخ الأجداد متحف الأقصر.. مقتنيات تحكي تاريخ الأجداد

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متحف الأقصر يوجد على كورنيش النيل، وتحديدا فى منطقة البر الشرقى بالمدينة، التى كان فى الماضى اسمها مدينة طيبة، بُنى المتحف على مساحة تزيد على 5300 متر مربع، وهو من عوامل الجذب السياحى فى المنطقة لما يزخر به من آثار تاريخية.

متحف الأقصر

افتتحه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات مع رئيس جمهورية فرنسا وقتها، فاليرى جاسيكار دى ستان، فى عام 1975.

متحف الأقصر

أضيفت إلى المتحف صالة جديدة عام ١٩٨٤م، ثم صالة «الخبيئة» فى عام ١٩٨٩م لتضم أحدث الاكتشافات الأثرية بمعبد الأقصر، وفى عام ٢٠٠٤م تم افتتاح قاعة «مجد طيبة».

متحف الأقصر

ويتكون المتحف من طابقين، ويعرض العديد من القطع الأثرية النادرة، مثل تماثيل الملوك والآلهة، فضلا عن امتلاكه العديد من المقتنيات التى تغطى مختلف العصور التاريخية للحضارة المصرية.

متحف الأقصر

يعرض أيضا بعض مقتنيات الملك توت عنخ آمون التى تم اكتشافها بوادى الملوك بالأقصر فى عام ١٩٢٢م، مثل الرأس النادر للربة حتحور وعجلة الفرعون الحربية، ويوجد بالمتحف أيضا تماثيل تمثل عصر المملكة الحديثة.

متحف الأقصر
متحف الأقصر
متحف الأقصر
متحف الأقصر
متحف الأقصر
متحف الأقصر
متحف الأقصر
متحف الأقصر

المصرى اليوم

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