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محافظ الأفلاج يشدّد على رؤساء المراكز بكبح التعديات

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أكّد ضرورة الالتزام بالمواظبة على أوقات الدوام

محافظ الأفلاج يشدّد على رؤساء المراكز بكبح التعديات

عقد محافظ الأفلاج المكلف عبد الله بن غالب المطيري، اليوم الثلاثاء، في مقر المحافظة، اجتماعًا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهدف إلى ضبط الأمن وإنجاز العمل والحرص على الممتلكات العامة وكبح التعديات.

وأكد "المطيري" على رؤساء المراكز ضرورة الالتزام بالمواظبة على أوقات الدوام الرسمي والتواجد في مراكزهم، لتسهيل مهمة المراجعين وتلمس احتياجات المواطن وتلبيتها، ومراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.

وكذلك المحافظة على الأشجار وبطون الأودية ومجاري السيول والمرافق العامة ومنع التعدي عليها، كل في نطاق إشرافه الإداري والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تلاحظ.

محافظ الأفلاج يشدّد على رؤساء المراكز بكبح التعديات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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