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تقرير برلماني يكشف أخطاء جسيمة للحكومة البريطانية في التعامل مع "كورونا".. ما هي؟

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تقرير برلماني يكشف أخطاء جسيمة للحكومة البريطانية في التعامل مع "كورونا".. ما هي؟ تقرير برلماني يكشف أخطاء جسيمة للحكومة البريطانية في التعامل مع "كورونا".. ما هي؟
"باركلي" اعتبر أنها اتبعت النصائح العلمية وتصرفت بسرعة

تقرير برلماني يكشف أخطاء جسيمة للحكومة البريطانية في التعامل مع

كشف تقرير برلماني صدر اليوم الثلاثاء أن البريطانية ارتكبت أخطاء جسيمة، وتأخرت في التحرك عند ظهور .

وذكر التقرير الذي أعدّته لجنتان برلمانيتان، أن القرارات المتعلقة بالإغلاق والتباعد الاجتماعي، التي فُرِضت في الأسابيع الأولى من الوباء هي أحد أكبر إخفاقات الصحة العامة، التي شهدتها بريطانيا على الإطلاق، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن حكومة بوريس جونسون تبنّت بناءً على نصيحة علماء نهجاً تدريجياً، بدلاً من فرض الإغلاق بشكل سريع.

وبيّن أنه حتى 23 مارس سعى الوزراء فقط إلى إبطاء سرعة تفشي الوباء بين المواطنين، بدل وقف انتشاره تماماً، على أمل تطوير مناعة جماعية.

ولفت التقرير إلى أن العلماء الذين ينصحون الحكومة، أجمعوا في 13 مارس على أن فرض تدابير؛ بهدف الحد من انتشار "كوفيد-19" بالكامل سيتسبب بذروة ثانية في تفشي الوباء.

وأعربت اللجنتان في التقرير عن دهشتهما من أن يكون الأمر قد تطلب هذا الوقت الطويل حتى تدرك الحكومة أنه من الضروري فرض إغلاق تام، رغم توافر أدلة قاطعة على ذلك.

من جانبه، دافع الوزير ستيف باركلي عن الحكومة، مشيراً إلى أنها "اتبعت النصائح العلمية واتخذت قرارات بالتصرف بسرعة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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