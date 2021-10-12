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في التجربة الأولى.. اتحاد الجمباز يُنهي ترتيبات بطولة الناشئات الأولى

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في التجربة الأولى.. اتحاد الجمباز يُنهي ترتيبات بطولة الناشئات الأولى

أنهى الاتحاد السعودي للجمباز ترتيباته لإطلاق أول بطولة لناشئات اللعبة على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، الخميس المقبل.

وستنطلق البطولة بثلاث فئات عمرية؛ الأولى من 7ـ8، والثانية 9ـ11، والثالثة 12ـ14 عامًا، بمشاركة عدد من الأندية.

وقالت مها الغنيم مديرة الرياضة النسائية في الاتحاد السعودي للجمباز: إن تنظيم البطولة للمرة الأولى يأتي تأكيدًا للاهتمام بالرياضة النسائية، وحافزًا للجهود التي بذلنها اللاعبات من خلال التدريبات استعدادًا للبطولة.

ونوهت إلى أن البطولة التي ستنطلق الخميس المقبل ستكون ضربة البداية نحو تنظيم المزيد من البطولات النسائية بهدف انتشار اللعبة وتشجيع اللاعبات.

واختتمت مديرة الرياضة النسائية لاتحاد الجمباز حديثها بتقديم الشكر للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية ، ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ على دعمهما المستمر لأنشطة الاتحاد والبطولات التي ينظمها.

في التجربة الأولى.. اتحاد الجمباز يُنهي ترتيبات بطولة الناشئات الأولى

في التجربة الأولى.. اتحاد الجمباز يُنهي ترتيبات بطولة الناشئات الأولى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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