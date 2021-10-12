ضعف المياه عن بعض قرى مركز أبو النمرس بالجيزة الجمعة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف الـمـيـاه عن قرى (المنوات – الحرانية – زاوية مسلم- شبرامنت- طموه )بمركز أبوالنمرس وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق15 /10/2021حتى الساعة ١٠ من مساء يوم السبت الموافق 16 / ١٠ /٢٠٢١

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة حيث سيتم توقف المروق رقم (2) لمدة ٢٤ ساعة .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة حيث تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من تليفون أرضي.