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قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة الجمعة

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قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة الجمعة قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة الجمعة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة، انقطاع المياه عن مناطق (أوسيم- ناهيا- صفط - شنباوي- برطس) ، وضعفها عن مناطق (المناشى البلد- الجلاتمة- بهرمس- ذات الكوم)، وذلك الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 15/10/2021حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 16/10/2021، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى ربط خط مياه الشرب قطر 900 مم والخزان ضمن المشاريع القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة مشروع خزان المياه الارضى بمنطقة ارض اللواء .

وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.

المصرى اليوم

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