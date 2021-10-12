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شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة حملات لإعادة الانضباط وإزالة اشغالات وتعديات المحال العامة والمنشأت التجارية بشوارع سعد زغلول والصناديلي وأحمد ماهر في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإزالة كافة التعديات على الطريق العام وتحقيق وعدم السماح بوجود إشغالات .

حيث قام حي جنوب بإزالة التندات والاستاندات الخاصه بالمعروضات والوصلات الكهربائية المخالفه والتعديات على الطريق العام بالشوارع وجاري الاستكمال .

كما قام حي جنوب الجيزة بالتعاون مع هيئة النظافة بأعمال إزالة الاشغالات التند والتعديات والمخلفات من منطقه مجمع الصناعات الإنتاجية لشباب الخريجين أسفل دائرى المنيب .