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تنطلق مباراة السعودية والصين بعد قليل، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

ويسعى المدب الفرنسي رينارد إلى تأكيد أحقيته بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية خاصة بعد الفوز الصعب على اليابان في الجولة الماضية بهدف دون رد، ويأمل الضيوف في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان اللحاق بمراكز المقدمة.

ويوفر المصري اليوم مشاهدة مباراة السعودية والصين وذلك كما أعلنها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عبر القناة الرسمية بموقع يوتيوب.

رابط مشاهدة مباراة منتخب السعودية والصين في تصفيات كأس العالم

وتحظى مواجهة الأخضر والتنين بمتابعة جماهيرية كبيرة وتغطية إعلامية مميزة نظرًا لوجود عناصر مميزة في القائمتين والطبيعة التاريخية للمواجهات.

توفر عدد من المنصات الإلكترونية خدمة متابعة أحداث بث مباشر السعودية والصين كما يوفر «المصري اليوم» خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

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وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة بتوقيت مصر، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

جماهير المنتخب السعودي - صورة أرشيفية

تردد قناة ssc7 الناقلة لمباراة المنتخب السعودي

وسيتم نقل مباراة منتخب السعودية ضد الصين تليفزيونيًا عبر شاشة قناة ssc7 الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي والمنتخبات الوطنية بمختلف درجاتها.

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ويمكنكم استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد: 11747 أو 12418 بالاستقطاب الأفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح 2/3.

تشكيل مباراة السعودية والصين القادمة

سيحافظ المدرب الفرنسي هارفي رينارد على القوام الأساسي الذي نجح في الفوز على المنتخب الياباني بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الماضية من مباريات المجموعة الثانية خلال مباراة السعودية والصين الليلة.