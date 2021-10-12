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رئيس «مياه الشرب» يكشف الموقف التنفيذي بقرى «حياة كريمة» بالأقصر

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رئيس «مياه الشرب» يكشف الموقف التنفيذي بقرى «حياة كريمة» بالأقصر رئيس «مياه الشرب» يكشف الموقف التنفيذي بقرى «حياة كريمة» بالأقصر

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كشف اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن موقف مشروعات الصرف الصحي بقرى محافظة الأقصر المستهدفة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحاً أن القرى المخدومة والجاري العمل بها في مركزي إسنا، وأرمنت، تصل إلى 28 قرية، حيث تم الانتهاء من 3 قرى، وجار العمل على باقي القرى.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بقرية الدير جنوب الاقصر.. كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال حفر وتركيب انحدار الصرف الصحى بقرية الدير، بمركز إسنا.

واستمع إلى شرح من وزير الإسكان، الذي أشار إلى مكونات مشروع توصيل خدمات الصرف الصحي للقرية، والذي تم البدء في تنفيذه مطلع شهر يوليو الماضي من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات الأقصر، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن المستهدف أن يصل عدد المستفيدين إلى 63 ألف نسمة، ويتضمن المشروع إقامة محطتي رفع رئيسية، وفرعية، وكذا مد خطى طرد، الأول من المحطة الفرعية حتى المحطة الرئيسية، والثانى من المحطة الرئيسية إلى محطة رفع قرية الدير، إلى جانب شبكات انحدار بطول 63 كم .

ونوه رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى محافظة الأقصر، والتى يصل عددها إلى 56 قرية في 7 مراكز، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى في 4 قرى وجار تسليمها، إلى جانب استكمال تنفيذ الأعمال بالمشروعات المتواجدة بالمناطق الريفية والتى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة تصل إلى 99.9%، وأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات في هذا القطاع بهدف زيادة الضغوط في الشبكات وتحسين نوعية المياه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، وجار الانتهاء من عدد آخر لخدمة المناطق المستجدة والامتدادات العمرانية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.3 مليون مواطن، منوهاً كذلك إلى أن نسبة تغطية مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحى تصل إلى 63%، وأنه جار تنفيذ أعمال الصرف الصحى ببعض المناطق، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إقامة 6 محطات معالجة، وجار استكمال أعمال توصيل الخدمة لعدد من المناطق.

المصرى اليوم

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