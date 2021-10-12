نائب محافظ الجيزة يتفقد مدارس ناهيا بكرداسة (صور)

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي ومدرسة ناهيا الثانوية المشتركة بنطاق الوحدة المحلية لقرية ناهيا بمركز ومدينة كرداسة لمتابعة أنتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد.

تجول نائب المحافظ داخل عدد من الفصول الدراسية من المدارس لأطمئنان على حسن سير الدراسة.

هنأ نائب المحافظ الطلاب والطالبات ببداية العام الدراسي الجديد موجها بتطبيق كافة الأجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا وضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش والمرور على المدارس بشكل دورى والألتزام بالجدول المدرسي والمناهج الدراسية واستلام الطلاب للكتب والألتزام بعوامل الأمن والسلامة وأتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه الطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية بأنتظام دون أي عوائق.