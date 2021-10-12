إزالة 1584 حالة تعدي خلال المرحلة الأولى من الموجة الــ( 18) بالمنوفية

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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة ( 18) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ ألف و(584) حالة تعدي حتى الآن بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة، مؤكدا على استمرار التصدي لكافة أشكال التعديات المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد الأراضي حفاظا على هيبة وحقوق الدولة .

وفى ضوء المتابعات الدورية لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، عقد اللواء علاء رشاد السكرتير العام إجتماعاً تنسيقيا لمناقشة آليات التنفيذ بحضور مساعد مدير الأمن، ووكيل وزارة الري، ومدير عام منطقة أثار المنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات أملاك الدولة والأزمات بالديوان العام .

أشار السكرتير العام بأنه تم أمس الإثنين البدء في أعمال المرحلة الثانية من الموجة لإزالة التعديات وستستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، مؤكداً على ضرورة إعداد تقرير يومي بما يتم تنفيذه على أرض الواقع والالتزام بالنموذج الموحد للبيانات طبقاً للحالات التي تم إزالتها وإرسالها لغرفه العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وكذا غرفة العمليات بمديرية الأمن، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات في تنفيذ حالات الإزالة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات في المهد والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً على هيبتها.

جدير بالذكر أن الموجة الـ (18) لإزالة التعديات تنفذ حالياً على ثلاث مراحل: الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021، وتبدأ الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .