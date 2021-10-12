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مباحث الدقهلية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة بمنزلها بمنية النصر

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مباحث الدقهلية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة بمنزلها بمنية النصر مباحث الدقهلية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة بمنزلها بمنية النصر

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تكثف مباحث الدقهلية، اليوم، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمدينة منية النصر في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها بمدينة منية النصر.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ بالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى هبه الله ا م ، 35 سنة، وتم نقلها لمستشفى منية النصر المركزي وبالكشف الظاهرى على الجثة، تبين وجود زرقان بالأطراف ورائحه كريهه .

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي منية النصر تحت تصرف النيابة وجارى عمل المحضر اللازم بالواقعة

المصرى اليوم

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