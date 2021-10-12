السكرتير العام لمحافظة بورسعيد يتابع سير العمل بمشروعات الصرف الصحي بالضواحي

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تفقد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد سير العمل بمحطة البترول الجديدة بحضور مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد أيمن خيري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة امل حامد الألفي مدير مشروعات المنحة الأوروبية.

وشدد اللواء يوسف الشاهد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الموعد المقرر، وناقش ربط مشروعات الصرف الصحي المموله من المنحة الأوروبية على المحطة وتابع مشروع تطوير منطقة فاطمة الزهراء وكذلك تطوير بلوكات القابوطي.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل بكافة المشروعات التنموية والخدمية المقامة بالمحافظة.