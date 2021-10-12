«المرماح» موروث شعبى توارثته الأجيال

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يعتبر المرماح أو سباق الخيول في الصعيد أحد أشهر الموروثات التي يحتفظ بها أبناء وجه قبلى، ويحرصون على تنظيم هذه السباقات بشكل سنوى في موالد واحتفالات كبيرة تقام بهذه المناسبة، يحضرها عدد كبير من عشاق سباقات الخيول.

المرماح أو سباق الخيول فى الصعيد

ولكل حصان اسمه الذي يشتهر به، حيث يطلق كل فارس اسما على حصانه، يظل محتفظا به لسنوات، ويخوض السباقات بهذا الاسم.

المرماح أو سباق الخيول فى الصعيد

ومن بين أشهر أسماء الخيول في المرماح: «القصبى»، «لن ترانى»، «البطل»، «الممر»، «شاغلهم»، «إنجليزى عربى»، «رحمة»، «الزين»، «الجاحد»، «بنت الملوك»، «المدهش».

المرماح أو سباق الخيول فى الصعيد

حيث تشارك الخيول بمسميات العائلات أو الأفراد، أو حسب صفات الحصان التي تدل على مهارة الفارس وقوة وسرعة الحصان.

المرماح أو سباق الخيول فى الصعيد

ويمثل المرماح فرصة للتقارب بين القبائل والعائلات وصلة الرحم في محافظات الصعيد، حيث يتبادل الضيوف الزيارات قبل بدء المرماح.

المرماح أو سباق الخيول فى الصعيد

ويبدأ المرماح من نقطة تسمى الرباط، وهى مكان انطلاق السباق، وتمتد لمسافة نحو ٤ كيلومترات حتى خط النهاية، حيث توجد منصة التتويج للفائزين في السباق.

المرماح أو سباق الخيول فى الصعيد

المرماح أو سباق الخيول فى الصعيد