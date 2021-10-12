دكتور حافظ المغربى يكتب: شهرَ زاد المقدسيَّة «شعر»

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ما للعيونِ سَكَبْنَ نارًا

وقدُهَا...

شوقِي

وبوحِى

والهَوَی...

قَدَرًا...

تَعُدُّ رموشَكِ السَّكْرَی

سِهَامًا من رِغَابِ السِّحْرِ

فوقَ مدارِها النَّشْوَانِ

ظمْأی بالجراح النُّجْلِ

يا نجلاءُ

يا سَلْویْ جَویً

يا رِمْشَ أُغنيَةٍ

من النَّبْضِ المٌكَسِّر شملُهُ

إيقاع عينيْكِ

المُعَربِد فى الَّلمَی

سُكْرا وتِرْياقًا لقلبىَ مَقْدسِيًا

عَتَّقوهُ حلالَ أيَّامِ الفِرَاقِ

وحرَّمُوهُ علی دمِى

فى قلبىَ الطِّفْلِ الظَّمِىْ

قد صارَ ذنبَكِ

عبدَ إحسانٍ

وأنتِ فى سمَا الحرمَانِ

والعطرِ الحَكَايَا

فى الليالِى

شهرَزادَ المقدسيَّةَ

يا أميرتِيَ السَّمَا.