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وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفي الصالحية المركزي

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وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفي الصالحية المركزي وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفي الصالحية المركزي

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، بالمرور على مستشفي الصالحية الجديدة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية وتابع أداء عمل الوحدة ومؤشرات التردد عليها، وتم المرور على قسم الكلي الصناعي، وحرص على الإستماع إلى مرضي الكلي، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهاً مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وفي نهاية الزيارة قام وكيل الوزارة بعقد اجتماع مع إدارة المستشفي، في حضور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، تم خلاله مناقشة خطة العمل بالمستشفي، وتطوير الخدمة الطبية بها، والسلبيات والإيجابيات الموجودة، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات التي تؤثر على سير العمل، كما وجه وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة للصيانة الدورية، وإصلاح أي أجهزة طبية معطلة، ومتابعة الغازات، ونسب الاستهلاك اليومي للأكسجين، وفقاً للحالات المرضية الموجودة بالأقسام الطبية الحرجة، وذلك للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.

المصرى اليوم

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