بسبب تأجيل محاكمة عامل قتل جارته بسبب علاقة غير شرعية لـ 17نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال السمري، محاكمة عامل في اتهامه بقتل جارته بعد تورطه في علاقة غير شرعية معها لجلسة 17نوفمبر الجاري .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة دار السلام، قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها على إثر خلاف نشب بينهما بسبب طلب المجني عليها منه التقدم لزواجها بعد إقامتها علاقة غير مشروعة مع المتهم، وهددته بفضح العلاقة، وقرر التخلص منها بإحضار سكين واستدراجها لإحدى المناطق النائبة وسدد لها طعنتني نافذتين استقرت بمحيط العنق وسقطت أرضا غارقا في دمائها فانقض عليها مرة ثانية وخنقها حتى تأكد بأنها فارقت الحياة .