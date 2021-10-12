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ضبط 6 محال غير ملتزمه بمواعيد الغلق بالعياط

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ضبط 6 محال غير ملتزمه بمواعيد الغلق بالعياط ضبط 6 محال غير ملتزمه بمواعيد الغلق بالعياط

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شن مركز ومدينة العياك بحملة لمتابعة تنفيذ المواعيد الشتوية الجديدة لغلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات والورش والأعمال الحرفية بنطاق المركز والمدينة، وذلم بنطاق بالعياط والوحدات المحلية والقرى التابعة للتأكد من تنفيذ المواعيد الجديدة للغلق، وذلك تطبيقاً لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية وذلك في اطار الجهود التنفيذية لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات .

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 6 حالات مخالفة لمواعيد الحظر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بمشاركة مركز شرطة العياط.

المصرى اليوم

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