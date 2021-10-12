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دمّرتها القاذفات الألمانية فى الحرب العالمية الثانية: حطام السفينة الحربية البريطانية «سيسل الجورم» تجذب آلاف الغواصين بالبحر الأحمر

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دمّرتها القاذفات الألمانية فى الحرب العالمية الثانية: حطام السفينة الحربية البريطانية «سيسل الجورم» تجذب آلاف الغواصين بالبحر الأحمر دمّرتها القاذفات الألمانية فى الحرب العالمية الثانية: حطام السفينة الحربية البريطانية «سيسل الجورم» تجذب آلاف الغواصين بالبحر الأحمر

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خلال النصف الثانى من أكتوبر من كل عام وفى الذكرى الـ٨٠ لتدميرها وإغراقها من جانب القاذفات الألمانية، خلال الحرب العالمية الثانية، مازال حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» تمثل أهم مناطق الغوص على حطام السفن بالبحر الأحمر.

حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر

حيث تضعها مراكز الغوص الشهيرة بالغردقة ضمن الرحلات اليومية مع تزايد الإقبال على مشاهدة الحطام.

حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر

على سعيد، مرشد غوص بالغردقة، أكد أن حطام السفينة يستقر في قاع البحر الأحمر بمنطقة أبونحاس، منذ أن قصفها الطيران الألمانى وهى في طريقها لقناة السويس، عندما كانت تحمل أسلحة وعتادًا للقوات البريطانية في شمال إفريقيا، وأن زيارة هذه السفينة رحلة عبر الزمن لمشاهدة مخلفات الحرب العالمية الثانية.

حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر

ويصل طول السفينة إلى نحو 130 مترًا وتحمل على متنها العديد من الأسلحة والتجهيزات العسكرية، ويعتبر موقعها من أهم مواقع الغوص السياحى في البحر الأحمر، حيث يزورها آلاف الغواصين سنويًا.

حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر

وتجذب هذه الرحلات السائحين، حيث يشاهدها سنويًا آلاف السائحين من هواة ممارسة الغوص، خاصة الإنجليز الذين يأتون إلى الغردقة وشرم الشيخ ويفضلون زيارة حطام السفينة الحربية سيسل الجورم.

حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر

أيمن طاهر، خبير الغوص والاستشارى البيئى بالبحر الأحمر، اعتبر السفينة الغارقة متحفًا مفتوحًا للأحياء المائية والأسماك الملونة والشعاب المرجانية.

حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر

بالإضافة إلى أن المركب الغارق يحتوى على عشرات القطع من معدات الحرب العالمية الثانية من السيارات والموتوسيكلات الحربية، وأن حطام «سيسل الجورم» يعد من أهم مناطق الشعاب المرجانية الصناعية، ويستقبل آلاف السائحين سنويًا من الغردقة والجونة وشرم الشيخ.

حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر
حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر
حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر
حطام سفينة الإمدادات الإنجليزية «سيسل الجورم» بالبحر الأحمر

المصرى اليوم

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