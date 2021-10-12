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ارتفع سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 12-10-2021، عن أسعار الذهب السائدة أمس في الأردن.

وأعلنت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان بمملكة الأردن أسعار الذهب اليوم.

وتقوم النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بمدينة عمان بإعلان التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن يوميًا.

وكانت التسعيرة اليومية لبيع الذهب اليوم في الأردن كما يلي:

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 24 في الأردن 42.80 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بلغ 36.10 دينار أردني للبيع، 34.60 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأردن بلغ 32.30 دينار أردني للبيع، 29.40 دينار أردني للشراء.

بلغت التسعيرة اليومية لبيع الذهب أمس في الأردن:

سعر جرام الذهب الأردن عيار 24 بلغ 42.80 دينار أردني للبيع، و39.60 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بلغ 36.00 دينار أردني للبيع، 34.50 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأردن بلغ 32.30 دينار أردني للبيع، 29.30 دينار أردني للشراء.

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