أخبار عاجلة

"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر -
ميسي يريد لم الشمل مع نجم برشلونة من جديد -
برشلونة يجهز مفاجأة سارة قبل «الكلاسيكو» -
مهاجم إنجلترا السابق: محمد صلاح «ملك العالم» -
أرسنال ضد كريستال بالاس: لاكازيت ينقذ ارسنال من كوارثه -
وليد جنبلاط: بعض الجهات الدولية والعربية تريد التصعيد في لبنان -
واشنطن: مادورو يضع مصير رجل الأعمال أليكس صعب فوق مستقبل البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ارتفاع الذهب اليوم فى الأردن الثلاثاء 12-10-2021

Print
ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى الأردن الثلاثاء 12-10-2021 ارتفاع الذهب اليوم فى الأردن الثلاثاء 12-10-2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 12-10-2021، عن الذهب السائدة أمس في الأردن.

وأعلنت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان بمملكة الأردن أسعار الذهب اليوم.

وتقوم النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بمدينة عمان بإعلان التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن يوميًا.

وكانت التسعيرة اليومية لبيع الذهب اليوم في الأردن كما يلي:

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 24 في الأردن 42.80 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بلغ 36.10 دينار أردني للبيع، 34.60 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأردن بلغ 32.30 دينار أردني للبيع، 29.40 دينار أردني للشراء.

بلغت التسعيرة اليومية لبيع الذهب أمس في الأردن:

سعر جرام الذهب الأردن عيار 24 بلغ 42.80 دينار أردني للبيع، و39.60 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بلغ 36.00 دينار أردني للبيع، 34.50 دينار أردني للشراء.

اليوم عيار 18 في الأردن بلغ 32.30 دينار أردني للبيع، 29.30 دينار أردني للشراء.

إقرأ أيضًا:

حالة الطقس في الأردن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم عربي بتهمة «الإساءة لولاة الأمر»

الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم عربي بتهمة «الإساءة لولاة الأمر»

السعودية وإيران.. مفاوضات تعرقلها حرب اليمن أم نفوذ طهران بالمنطقة؟

السعودية وإيران.. مفاوضات تعرقلها حرب اليمن أم نفوذ طهران بالمنطقة؟