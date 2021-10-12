مرايا الحب والحياة..كتاب جديد لسارة بيصر

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نظمت مؤسسة كانوبي بالإسكندرية ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة وتوقيع كتاب «مَرايا الحُب والحَياة» للكاتبة سارة بيصر.

شملت المناقشة ورشة عمل عن العلاقات الصحية والمسيئة، ومناقشة للكتاب، وأدار النقاش محمد الخشاب، حيث تم إلقاء الضوء على العديد من القضايا المجتمعية، والعلاقات والتجارب الحياتية، التي شملها الكتاب.

وما سعت الكاتبة للإجابة عليه من خلاله، من بعض التساؤلات المحيرة التي نمر بها في حياتنا، وكذلك الكشف عن الذات وجوهر علاقاتها مع الآخر مستعينة في ذلك بالمرايا.

يذكر أن سارة بيصر؛ شاعرة وأديبة مصرية، من مواليد دمياط، تعمل مديرة لمركز زيتونة لحقوق الطفل ودعم المرأة، صدر لها من قبل ديوان «ترنيمة حرف»، وكتاب «أنثى في رَقصة مَع الحَياة».