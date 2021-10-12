جدل في «خطة النواب» حول حصول ممثلي «المالية» على مكافآت في قانون «المالية الموحد»

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وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، الخاصة بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة.

وشهد اجتماع اللجنة جدلا واسعا حول المادة عندما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرًا إلى حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافأت مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لاحالتهم للتحقيق.

وقال «سالم»: «نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، ويجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية».

وأيدت النائبة ميرفت اليكسان، عضو اللجنة، كلام «سالم»، واكدت على أهمية حظر حصول ممثلي الوزارة على أي مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أي استثناءات. واتفق معهم النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشيرًا إلى أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا واثابات لممثلي الوزارة.

كما أيَّد الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة المقترح، مستشهدًا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية على عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولي التي بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلني.

وأشار النائب عبدالمنعم أمام أمين سر اللجنة، إلى ما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وقواعد حينما تقدم خدمات أمنية لأى جهة من الجهات بالدولة، حيث تحصل الوزارة على مقابل تلك الخدمة من الجهة الإدارية، ثم تقوم الوزارة بدورها بتوزيع المكافآت على أفرادها وفقا لقواعدها.

وكانت المادة 73 قبل التعديل تنص على: «يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية إلا بموافقة الوزير».

واقترح النائب مصطفى سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: «يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية. وتؤول كل المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في اثابتهم على أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها».

وأوضح «سالم» أن ذلك النص من شأنه منع أي تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموح لممثلي الوزارة الحصول على أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهى وزارة المالية، ووافقت اللجنة على مقترح التعديل.