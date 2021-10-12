رحلة المسلسل بدأت قبل 10 أعوام على «يوتيوب».. «تكى».. دراما سعودية عن أحلام الشباب

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بعد عرضه ونجاحه عبر «يوتيوب» تستقبل منصة نتفليكس الموسم الثالث من المسلسل السعودى «تكى» يوم 28 أكتوبر الجارى، والذى سيكون متاحا مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة، ومتوفراً أيضا بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.

وقال محمد مكى مخرج المسلسل في تصريحات له: منذ حوالى 10 سنوات بدأت رحلة مسلسل «تكى» على يوتيوب، الذي صُنف كأول عمل درامى سعودى على موقع المشاهدات الشهير، وحقق أرقاماً عالية في نسب المشاهدة منذ عرض الحلقة الأولى، واليوم أنا فخور بأن مسلسل «تكى» سيعود مرة أخرى بعد طول غياب من خلال جزء جديد سيعرض حصرياً على نتفليكس، وتعتبر هذه خطوة كبيرة في ظل تطور المشهد الترفيهى في السعودية، حيث إن عرض المسلسل على نتفليكس يعد إنجازا كبيرا لرحلتنا، حيث سيتمكن الآن عدد كبير من الجمهور حول العالم من مشاهدة قصص الشباب السعودى وتسليط الضوء على أهم مشاكلهم وأحلامهم.

وتدور أحداث مسلسل «تكى» حول شباب سعوديين يكافحون من أجل تحقيق حلمهم في المجتمع، بعد فترة قضاها «مالك» خلف قضبان السجن، حيث يعود إلى «جدة» المعاصرة وصناعة أفلام مزدهرة، وفى جعبته نصّ سينمائى يوضّح ما حدث حقًّا خلال عام 2015.

بوستر مسلسل «تكى»

ويعود الموسم الثالث بقصة «مالك» الشاب الذي يطمح بأن يصبح مخرجاً سينمائياً، ولكنه يقع في حب «بيان»- خطيبة صديقه ماجد- والتى تسعى أيضا لتحقيق حلمها بأن تصبح إعلامية، وتدور القصة الأساسية في إطار شبابى درامى تشويقى يعكس مواقف تحدث مع فئات مختلفة من الشباب في المجتمع السعودى، وتحديدا في جدة.

وتابع: رؤيتى للموسم الثالث مستمرة على نهج المواسم السابقة وهى عرض قصة شبابية محلية تعبر عن الشباب السعودى، وأحلامهم وأهم التحديات التي تواجههم للوصول إليها، وعملنا على تطوير القصة في الموسم الثالث لطرح قضايا جديدة تواجه الشباب بالإضافة إلى تجسيد التطورات الثقافية التي حدثت في المجتمع وكان لها تأثير مهم في حياة الشباب السعودى في إطار درامى تشويقى.

وأوضح أن من أهم الموضوعات التي يناقشها الموسم الثالث صراعات الأصدقاء من أجل المصالح الشخصية، الفجوة بين الأهل والشباب، الصداقة وأهمية الحفاظ عليها، وعلاقات الحب المضطربة في إطار درامى مع وجود رسائل قيمة يستطيع المشاهد استخلاصها مع نهاية الأحداث.

وتابع «مكى»: الموسم الثالث مختلف من حيث نضج الشخصيات، المزيد من الأحداث المليئة بالدراما والتشويق، عدد الحلقات ومدتها، ليعكس التطور الذي تشهده الدراما السعودية في السنوات الماضية، وهذا الانتعاش ساعد في استخدام إمكانيات متطورة في مجال الإنتاج والتصوير للوصول لتجربة مشاهدة ممتعة أكثر للمشاهدين.

مشهد من مسلسل «تكى»

وأضاف: أهم ما يميز «تكى» هو الروح العفوية للشخصيات ومدى قربها للشباب السعودى، ومن أهم النقاط التي أردنا أن نركز عليها في الموسم الثالث الصراع الذي تواجهه الشخصيات بين تحقيق أحلامهم والحفاظ على صداقتهم وعلاقتهم بين بعض في الوقت نفسه، ومع نهاية الموسم سنرى التغيير في الأحداث والشخصيات الذي يعتبر مفاجأة للمشاهدين.

وأوضح أن نجاح «تكى» قام في المواسم السابقة على روح الفريق بين كل طاقم العمل، لذلك حرصت على وجود مجموعة الأصدقاء نفسها التي ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية في الموسم الثالث، فالمسلسل قائم على فريق سعودى كامل، من فريق الكتابة، الإخراج، التمثيل والإنتاج، وحرصنا على وجود ورشة كتابة من فريق سعودى مكون من 6 شباب ليعكسوا حياة الشباب في المجتمع السعودى بمصداقية من جهات مختلفة.

المسلسل بطولة مؤيد الثقفى، خيرية أبولبن، على الشريف، هند الصايغ، عادل رضوان، رضوان الريمى وقصى خضر.