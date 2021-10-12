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«خديجة» ينافس على جوائز مهرجاني الجونة وقرطاج السينمائي

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«خديجة» ينافس على جوائز مهرجاني الجونة وقرطاج السينمائي «خديجة» ينافس على جوائز مهرجاني الجونة وقرطاج السينمائي

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ينافس فيلم «خديجة» القصير ضمن مسابقات الدورة الـ 32 من أيام قرطاج السينمائية في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، للمخرج مراد مصطفى في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة.

كما ينافس فيلم خديجة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الفترة ١٤ وحتى ٢٢ أكتوبر.

وتدور أحداث الفيلم حول خديجة أم شابة في ال ١٨ من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي إحدى الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

وقد تعمّد المخرج مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لهم خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة، ويعتبر فيلم خديجة هو إنتاج فرنسي مشترك، بطولة خديجة «ملك طارق»، قصة مراد مصطفى، سيناريو وحوار مراد مصطفي ومحمد ممدوح، إنتاج صفي الدين محمود، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك: جيروم بليسون، منتجين مشاركين من شريف فتحي، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفي الكاشف، مونتاج: محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور ايمان العلبي، تصميم صوت مصطفي شعبان، مكساج: جاليس بيناردو.

مراد مصطفي، مخرج مصري من مواليد القاهرة، عمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام المستقلة، ثم تعاون كمخرج منفذ في الفيلم الروائي الطويل «سعاد» والذي تم اختياره رسميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي عام ٢٠٢٠ ومهرجان برلين ٢٠٢١؛ كتب وأخرج فيلمين قصيرين هما «حنة ورد» و«ما لا نعرفه عن مريم» كلاهما كان عرضه العالمي الأول في مهرجان «كليرمون فيران الدولي» والذي يعد أهم حدث سينمائي في العالم متخصص في الافلام القصيرة وتم اختيارهما ايضا في مهرجانات كبرى أخرى مثل ( لندن السينمائي الدولي- بالم سبرنجر- بوسان- شنجهاي- ثالونيك- كارلو فيفاري- ستوكهولم- نامور- ديربن- القاهرة ) وحصلا على أكثر من 30 جائزة دولية.

المصرى اليوم

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