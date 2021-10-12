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2018 مستفيدًا من برامج هيئة الهلال الأحمر بالباحة

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عبر 29 برنامجًا تدريبيًّا

2018 مستفيدًا من برامج هيئة الهلال الأحمر بالباحة

نفذت إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عدد ٢٩ برنامجًا تدريبيًّا لمنسوبي الهيئة والمجتمع، وبلغ عدد المستفيدين ٢٠١٨ مستفيدًا ومستفيدة خلال شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١م، وذلك بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنه بمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد محمد الغامدي، استفاد من الدورات الطبية "١٣٧" مستفيدًا ومستفيدة من المواطنين والمقيمين والممارسين الصحيين في عدد من الجهات بالمنطقة؛ حيث بلغت الدورات الطبية ١٨ دورة طبية.

كما نفذت إدارة التدريب بالتعاون مع إدارة التطوع خلال الفترة المذكورة "١١" محاضرة توعوية استفاد منها "١٨٨١" مستفيدًا ومستفيدة بالمنطقة.

وتأتي هذه الدورات تنفيذًا لخطة الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب التي تزامنت مع اليوم الوطني للمملكة واليوم العالمي للإسعافات الأولية خلال شهر سبتمبر من هذا العام.

وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج والدورات التدريبية إلى رفع استعدادات منسوبيها وتحقيقًا لأهداف الميثاق الوظيفي لمنسوبي الهيئة، كما تهدف إلى نشر الثقافة الإسعافية لدى المواطنين والمقيمين للمساهمة في تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة لا قدر الله بما يتوافق مع المعايير العالمية.

كما تتيح الهيئة الدورات الطبية "BLS" للمواطنين والمقيمين من الممارسين الصحيين لكافة الجهات الحكومية بالمنطقة من خلال التسجيل في منصة متأهب للتدريب وتنفيذها باللغتين العربية والإنجليزية؛ سعيًا منها لتحقيق المتطلبات الوظيفية للممارسين الصحيين في القطاعات الأخرى.

2018 مستفيدًا من برامج هيئة الهلال الأحمر بالباحة

2018 مستفيدًا من برامج هيئة الهلال الأحمر بالباحة

2018 مستفيدًا من برامج هيئة الهلال الأحمر بالباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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