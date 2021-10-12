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أرقام مبشرة.. حالات كورونا الحرجة في تتراجع إلى 40%

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أرقام مبشرة.. حالات كورونا الحرجة في السعودية تتراجع إلى 40% أرقام مبشرة.. حالات كورونا الحرجة في تتراجع إلى 40%
سجّلت اليوم 122 مريضاً.. بعد وصولها إلى 210 في بداية أكتوبر

أرقام مبشرة.. حالات كورونا الحرجة في السعودية تتراجع إلى 40%

انخفضت حالات كورونا الحرجة في مستشفيات في شهر أكتوبر إلى 40% مسجلة اليوم أقل معدل لها 122 حالة، بعد أن كانت قد صعدت إلى 210 حالات في بداية الشهر.

ودعت وزارة الصحة للمسارعة في أخذ الجرعتين من اللقاح للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أكد أن المؤشرات الوبائية في المملكة قد سجلت تراجعاً كبيراً وانخفاضاً ملحوظاً في حالات الإصابة.

وذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوز 43 مليون جرعة. كما تم تحصين أكثر من 20 مليون شخص، وأشار إلى أن 98% من المنومين لم يستكملوا التحصين.

وبيّنت الإحصائيات اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547704) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (536730)، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل ثلاث وفيات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8751) وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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