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"تعليم الطائف" تنفذ أكثر من 2000 فعالية منذ بداية العام

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"تعليم الطائف" تنفذ أكثر من 2000 فعالية منذ بداية العام "تعليم الطائف" تنفذ أكثر من 2000 فعالية منذ بداية العام
استفاد منها أكثر من 12722 من الطلاب وأولياء الأمور وغيرهم

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد للبنين، 2225 فعالية، منذ بداية العام الجاري 1443هـ.

جاء ذلك من خلال تنفيذها برنامجَي: الأسبوع التمهيدي، والتهيئة الإرشادية.

فيما استفاد من البرنامج أكثر من 12722 من الطلاب، وأولياء الأمور، والموجهين الطلابيين.

وسجل برنامج الأسبوع التمهيدي 329 لقاءً، ونشرات بلغت 1130 نشرة، في حين بلغ عدد الزيارات الميدانية 328 زيارة.

كما بلغت أعداد المستفيدين من الطلاب وأولياء الأمور والموجهين الطلابيين 6427 طالبًا، و6123 ولي أمر، و172 موجهًا طلابيًّا، وتنوعت أساليب التنفيذ عن طريق منصة مدرستي، وبرنامج الزوم.

وعن برنامج التهيئة الإرشادية فبلغت لقاءاته 338 لقاءً، وعدد نشراته 1253 نشرة، وبلغت الزيارات الميدانية 668 زيارة.

كما بلغت أعداد المستفيدين من الطلاب 28128 طالبًا، و27567 ولي أمر، و144 موجهًا طلابيًّا، وجاءت أساليب التنفيذ عبر منصة مدرستي، وبرنامج الزوم، واللقاء الحضوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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