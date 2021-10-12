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«الإفتاء» تُجيز للمرأة وضع العطر خارج المنزل بهذا الشرط ()

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«الإفتاء» تُجيز للمرأة وضع العطر خارج المنزل بهذا الشرط (فيديو) «الإفتاء» تُجيز للمرأة وضع العطر خارج المنزل بهذا الشرط ()

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أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال وردها، خلال بث مباشر أجرته، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إذ جاء كالتالي: «ما حكم تعطر المرأة وتزينها؟».

قال الشيخ أحمد حسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «العطر من الزينة، وأن الله تعالى خلقنا على حب التعطر والتزين، لافتًا إلى أن الملائكة تنفر من الرائحة الكريهة».

وتابع مستشهدًا بالآية الـ18 من صورة :«أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ».

وعن شروط تعطر المرأة خارج المنزل، قال إن «التعطر في حد ذاته مطلوب، لكن على المرأة إذ خرجت به عليها أن تراعي ألا يلفت هذا النظرات الآثمة والخبيثة إليها».

المصرى اليوم

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