تعرف على جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري

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أجريت مساء اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز، موسم 2021-2022 بحضور مندوبي الأندية والمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.برئاسة أحمد دياب

وأسفرت عن وقوع الدراويش فى مواجهة أمام الأهلى بالجولة الأولى، كما سيصطدم الإسماعيلى بالزمالك بالجولة الرابعة بينما يلتقى بيراميدز بالجولة التاسعة ويواجه المصرى فى ديربى القنال بالجولة الرابعة عشر.

وجاءت مباريات الإسماعيلى كالتالي:-

الجولة الأولى..الإسماعيلي – الأهلي

الجولة الثانية .. سيراميكا كليوباترا – الإسماعيلي

الجولة الثالثة .. البنك الأهلى – الإسماعيلى

الجولة الرابعة .. الإسماعيلى – الزمالك

الجولة الخامسة .. المقاولون العرب – الإسماعيلى

الجولة السادسة ..الإسماعيلى – المحلة

الجولة السابعة .. سموحة – الإسماعيلى

الجولة الثامنة .. الإسماعيلى – فيوتشر

الجولة التاسعة .. بيراميدز -الإسماعيلى

الجولة العاشرة .. الإسماعيلى – الجونة

الجولة الحادية عشر .. المقاصة – الإسماعيلى

الجولة الثانية عشر .. الإسماعيلى -فاركو

الجولة الثالثة عشر .. الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى

الجولة الرابعة عشر .. الإسماعيلى – المصرى

الجولة الخامسة عشر .. الشرقية للدخان – الإسماعيلى

الجولة السادسة عشر .. الإسماعيلى – انبى

الجولة السابعة عشر .. طلائع الجيش – الإسماعيلى