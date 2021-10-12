السيطرة على أسد طليق في مدينة الخبر
ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة مصنعًا للخمور داخل إستراحة بحي جعرانة بمكة المكرمة، والتي تعمل تحت إدارة عمالة إثيوبية،...
أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية، وتحقيق الوقائية البيئية تشغيل 155...
كشف المركز الوطني للأرصاد عن ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح...
افتتحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خط تحلية الشقيق - أبها المرحلة الثالثة، والذي يعد أهم المشاريع التنموية التي تستهدف...
ارتفعت أعداد السعوديين العاملين في المراكز الصحية الأولية خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث قدرت وزارة الصحة عدد الأطباء السعوديين...
استمر مسلسل هدر المياه وتسرب شبكاتها في أحياء منطقة نجران، حيث رصدت «الوطن» عمليات تسرب وهدر لشبكة حي المخيم، التي تمد أحياء: الفهد...