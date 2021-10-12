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السيطرة على أسد طليق في مدينة الخبر

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ضبط مصنع للخمور يديره إثيوبيان بجعرانة مكة

ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة مصنعًا للخمور داخل إستراحة بحي جعرانة بمكة المكرمة، والتي تعمل تحت إدارة عمالة إثيوبية،...

a004a168dc.jpgمكة المكرمة: مصلح الفرحان
2c64c6cde3.jpg06 ربيع الأول 1443 هـ

155 مشربية و20 ألف حافظة لسقيا زمزم

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية، وتحقيق الوقائية البيئية تشغيل 155...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png05 ربيع الأول 1443 هـ

المنخفضات الجوية الممطرة تبدأ اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png05 ربيع الأول 1443 هـ

افتتاح الشقيق 3 ومواقع بالمرحلة الأولى لم تصلها المياه

افتتحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خط تحلية الشقيق - أبها المرحلة الثالثة، والذي يعد أهم المشاريع التنموية التي تستهدف...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png05 ربيع الأول 1443 هـ

4.1 أطباء لكل 10 آلاف نسمة بالمراكز الصحية

ارتفعت أعداد السعوديين العاملين في المراكز الصحية الأولية خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث قدرت وزارة الصحة عدد الأطباء السعوديين...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png05 ربيع الأول 1443 هـ
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استمرار مسلسل هدر المياه

استمر مسلسل هدر المياه وتسرب شبكاتها في أحياء منطقة نجران، حيث رصدت «الوطن» عمليات تسرب وهدر لشبكة حي المخيم، التي تمد أحياء: الفهد...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png05 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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