نجم إنجلترا السابق يفتح النار على «كلوب» بسبب تشامبرلين

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فتح بول روبنسون حارس مرمى إنجلترا السابق النار على يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وذلك بسبب عدم الاعتماد على أليكس أوكسليد تشامبرلين، حيث يعتقد حارس توتنهام السابق أنه من "الإجرام" عدم حصول اللاعب الإنجليزي على دقائق لعب.

وكان تشامبرلين قد تعرض لإصابة قوية في الركبة أبعدته عن الملاعب بين أغسطس وديسمبر العام الماضي، حيث شارك في 4 مباريات مع الريدز.

ويُقال إن ليفربول يتطلع لإعارة تشامبرلين قريبًا، ويعتقد روبنسون أنهم لن يفعلوا ذلك في يناير. أثناء حديثه مع صحيفة «ميرو»، أوضح قائلاً: «إنه جيد للغاية. عدم مشاركته مع ليفربول أمر إجرامي. لا أستطيع أرى ليفربول يتركه يرحل في يناير. صلاح وماني سيغادروا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وهو أحد اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في تلك المراكز الواسعة».

«إنه يمنحهم خيارًا عبر خط الوسط والخط الأمامي. سيكون من الصعب استبدال لاعب مثل هذا. إنه اللاعب المثالي، ومن الظُلم جلوسه على مقاعد البدلاء كل أسبوع. لا يحصل على وقت كافٍ للعب. الموقف الوحيد الذي يمكنني رؤيته يغادر في يناير هو إذا وقع ليفربول على بديل أولاً».

ويُقال إن أليكس تشامبرلين صاحب الـ 28 عامًا يجذب اهتمام آرسنال، لكن النجم الإنجليزي يُركز على البقاء داخل ملعب الأنفيلد خلال الفترة القادمة.

ومن المُرجح أن يحصل تشامبرلين على الكثير من الفرص في خلال شهر يناير، حيث سيغيب محمد صلاح وساديو ماني عن صفوف ليفربول بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في الكاميرون.