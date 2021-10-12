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مران في كينيا.. كارتيرون يشارك في التدريبات

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مران الزمالك في كينيا.. كارتيرون يشارك في التدريبات مران في كينيا.. كارتيرون يشارك في التدريبات

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شارك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي في جزء من تدريب اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد كاساراني استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا فجر اليوم وكان في استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية بكينيا والذي أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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