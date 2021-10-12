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عامر حسين يحدد موعد الكشف عن جدول الدوري كاملاً ويؤكد على مبدأ العدالة

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عامر حسين يحدد موعد الكشف عن جدول الدوري كاملاً ويؤكد على مبدأ العدالة عامر حسين يحدد موعد الكشف عن جدول الدوري كاملاً ويؤكد على مبدأ العدالة

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أقيمت عصر اليوم الثلاثاء قرعة بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022 بحضور كل مندوبي الأندية الـ 18 المشاركة في المسابقة في الموسم الجديد.

وأكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات في رباطة الأندية المصرية المحترفة أنه سيتم تطبيق العدالة بين جميع الأندية المتنافسة ولن يحصل أي فريق على راحة أكثر من غيره.

وقال عامر حسين: هناك توقفات دولية خلال شهر نوفمبر وديسمبر ويناير ومارس والأندية هي التي صممت على شكل الدوري المعتاد، كل الفرق سوف تتساوى في الارتباطات الإفريقية وعدد أيام الراحة قبل المباريات.

وتابع عامر حسين: من الآن حتى شهر يوليو كل الأشهر بها ارتباطات دولية وقارية وشهر يوليو وأغسطس ليس بهما أي شيء وسيكون ضغط المباريات كبيرا خلالهما.

وأضاف: موعد للأندية والسوبر الإفريقي لم يتحدد بعد لذا لم نستطع إصدار الجدول بشكل كامل، سنعلن اليوم عن ثماني جولات وبعد أمم إفريقيا نستطيع إصدار الجدول كاملا حتى نهاية الموسم.

المصرى اليوم

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