جدول مباريات بيراميدز كاملاً في الدوري.. مواجهة الأهلي بالجولة الثامنة

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أجريت اليوم الثلاثاء قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022.
ويستهل فريق بيراميدز مشواره في الدوري بمواجهة مصر المقاصة.
جدول مباريات نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.:
الجولة الأولى| بيراميدز * المقاصة
الجولة الثانية | فاركو * بيراميدز
الجولة الثالثة | بيراميدز * الاتحاد
الجولة الرابعة | المصري * بيراميدز
الجولة الخامسة | بيراميدز * إيسترن كومباني
الجولة السادسة | انبي * بيراميدز
الجولة السابعة | بيراميدز * طلائع الجيش
الجولة الثامنة | الأهلي * بيراميدز
الجولة التاسعة | بيراميدز * الإسماعيلي
الجولة العاشرة | البنك الأهلي * بيراميدز
الجولة الحادية عشرة | بيراميدز * الزمالك
الجولة الثانية عشرة | المقاولون * بيراميدز
الجولة الثالثة عشرة | بيراميدز * غزل المحلة
الجولة الرابعة عشرة | سموحة * بيراميدز
الجولة الخامسة عشرة | بيراميدز * فيوتشر
الجولة السادسة عشرة | بيراميدز * سيراميكا
الجولة السابعة عشرة | الجونة * بيراميدز