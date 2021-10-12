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جدول مباريات بيراميدز كاملاً في الدوري.. مواجهة الأهلي بالجولة الثامنة

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جدول مباريات بيراميدز كاملاً في الدوري.. مواجهة الأهلي بالجولة الثامنة جدول مباريات بيراميدز كاملاً في الدوري.. مواجهة الأهلي بالجولة الثامنة

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أجريت اليوم الثلاثاء قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ويستهل فريق بيراميدز مشواره في الدوري بمواجهة المقاصة.

جدول مباريات نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.:

الجولة الأولى| بيراميدز * المقاصة

الجولة الثانية | فاركو * بيراميدز

الجولة الثالثة | بيراميدز * الاتحاد

الجولة الرابعة | المصري * بيراميدز

الجولة الخامسة | بيراميدز * إيسترن كومباني

الجولة السادسة | انبي * بيراميدز

الجولة السابعة | بيراميدز * طلائع الجيش

الجولة الثامنة | الأهلي * بيراميدز

الجولة التاسعة | بيراميدز * الإسماعيلي

الجولة العاشرة | البنك الأهلي * بيراميدز

الجولة الحادية عشرة | بيراميدز *

الجولة الثانية عشرة | المقاولون * بيراميدز

الجولة الثالثة عشرة | بيراميدز * غزل المحلة

الجولة الرابعة عشرة | سموحة * بيراميدز

الجولة الخامسة عشرة | بيراميدز * فيوتشر

الجولة السادسة عشرة | بيراميدز * سيراميكا

الجولة السابعة عشرة | الجونة * بيراميدز

المصرى اليوم

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