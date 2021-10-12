تفاصيل قرعة الدوري المصري.. الملاعب تشهد عودة الجماهير والأهلي يصطدم بالزمالك مبكرًا

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أقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتنسيق مع اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء قرعة بطولة الدوري الممتاز تمهيداً لانطلاق المسابقة بشكل رسمي.أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بشكل رسمي عن انطلاق الدوري الممتاز يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري، بينما تم تحديد يوم 31 أغسطس 2022 موعداً للمباراة الأخيرة في المسابقة.

وكان الزمالك توج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي منهياً سيطرة المارد الأحمر الأهلي على المسابقة لعدة سنوات متتالية (5 مواسم).

وحضر مراسم القرعة اليوم عدد كبير من نجوم ورموز الكرة المصرية السابقين والقدامى الذين تم توجيه الدعوة لهم لحضور القرعة.

التفاصيل الكاملة لبطولة الدوري الممتاز