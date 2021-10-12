ضبط مصنع للخمور يديره إثيوبيان بجعرانة مكة

★ ★ ★ ★ ★

ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة مصنعًا للخمور داخل إستراحة بحي جعرانة بمكة المكرمة، والتي تعمل تحت إدارة عمالة إثيوبية، امتهنت تصنيع وترويج المادة المسكرة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها «الوطن»، ضبطت أجهزة الأمن بالعاصمة المقدسة مساء الأحد مصنعًا متكاملًا للخمور بداخل استراحة بحي جعرانة بمكة المكرمة يديرها 2 من العمالة ذات الجنسية الإثيوبية، وتشمل المضبوطات 50 برميلًا ويحتوي كل واحد منها 200 لتر من الخمر المسكر والمعدة للاستخدام، وعدد من أدوات التقطير والتي تم تجهيزها للعمل بها لهذا الشأن.

وتشير المعلومات إلى تحويل المضبوطين لقسم شرطة الشرائع، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة عليهم، وتحويلهم لفرع النيابة العامة بمكة المكرمة.