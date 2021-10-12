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"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية

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"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية "السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية
اطّلع على أبرز مهامها وأهدافها ومحتوياتها

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مكتبة الملك فهد الوطنية؛ حيث اطّلع على أبرز مهام المكتبة وأهدافها ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به وخطواتها في هذا الشأن، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين المكتبة ومكتبة الحرمين.

وتجول، يرافقه الأمين العام للمكتبة الدكتور منصور الزامل وعدد من منسوبي المكتبة، بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة، وشاهد قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة؛ ومن ذلك المصحف الشريف الذي يعود تاريخه للقرن الثالث الهجري.

وأشاد "السديس" بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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