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شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

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أكد ضرورة تذليل العقبات لتوفير البيئة المثالية

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

نظم رئيس جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، أ.د. عبد الرحمن بن هلال الطلحي، اليوم الثلاثاء، زيارة لكليات الأفلاج.

وكان في استقبال "الطلحي" ووفد الجامعة الزائر: مشرف كليات الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

ووقف "الطلحي" خلال زيارته التفقدية على سير العملية التعليمية في القاعات الدراسية.

والتقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تفقد المعامل ووحدة التقنية والخدمات المساندة في الكليات؛ كالمسرح، ومركز خدمات الطالب، والمكتبة، والكافيتريا.

كما تفقد رئيس الجامعة مباني كليات الأفلاج لـ"الطالبات".

وأكد ضرورة تذليل العقبات لتوفير البيئة التعليمية والأكاديمية المثالية المناسبة للطلبة بكليات الأفلاج، وخلق بيئة تربوية جاذبة، والرفع من مستوى كليات الجامعة أكاديميًّا من خلال مخرجات تعليمية مؤهلة.

وأشار إلى أهمية عقد شراكات مجتمعية مميزة مع المجتمع المحلي بالمحافظة من خلال مد جسور التواصل بإطلاق المبادرات النوعية والبرامج التدريبية.

واختتم الطلحي زيارته بالوقوف على مشروع مبنى الطالبات الجديد الذي لا يزال قيد الإنشاء، ووجه بسرعة تذليل كل المعوقات لإكمال تجهيزه وتهيئته لاستقبال الطالبات في أقرب وقت.

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

شاهد.. رئيس جامعة سطام يتفقد سير العملية التعليمية بكليات الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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