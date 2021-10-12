لماذا تغير اسم «يوم كولمبوس» إلى «يوم الشعوب الأصلية» ؟

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أثار تغيير اسم «يوم كولمبوس» موجة من الجدل العارم بين مؤيد ومعارض في الأوساط الثقافية والحقوقية والسياسية، حيث غيرت عدة ولايات اسم الاحتفال إلى «يوم الشعوب الأصلية».

ويعتبر «يوم كولمبوس» إجازة وطنية في العديد من الدول في القارات الأمريكيتين وأوروبا وغيرها، حيث يقام احتفال سنوي بمناسبة اكتشاف كريستوفر كولمبوس لقارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لأول مرة في 12 اكتوبر 1492، بينما تحل العطلة الفيدرالية دائمًا في ثاني يوم من شهر أكتوبر، والذي تزامن مع يوم أمس هذا العام.

وقال تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية، الثلاثاء، إن «أول احتفال باليوم تم تسجيله كان في 12 أكتوبر عام 1792، وهو يجسد الذكرى الـ300 لنزول كولومبوس على أرض العالم الجديد، مشيرا إلى أنه «مع الذكرى الـ400، تم إعلانه عطلة رسمية عقب الأعلان الذي الرئيس الأمريكي الأسبق بنيامين هاريسون في 1892، الذي وصف كولمبوس بـ«رائد التقدم والتنوير».

وأشار التقرير إلى أن «غير أن السنوات الأخيرة شهدت قيام بعض الولايات بإعادة تسمية اسم يوم كولمبوس إلى اسم يوم «الشعوب الأصلية» وذلك لتكريم السكان الأمريكان الأصليين الذين كانوا أسبق في الزمان من وجود كولمبوس في العالم الجديد».

وتساءلت المجلة عن يوم السكان الأصليين، قائلة إنه: «اليوم الذي يحتفل بتارخ وثقافة الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة، ويعترف بهم كأول سكان من الأمريكان قبل وصول كلومبوس في جزيرة سان سلفادور في البهاما، في حين أنه يتم الاحتفال بهذا اليوم بدلًا من يوم كلومبوس أو بالإضافة إليه في بعض أجزاء البلاد».

وفيما يتعلق بأسباب تغيير اسم «يوم كلومبوس»، قالت المجلة إن «أجيالًا من الأمريكيين الأصليين احتجوا على هذا الاسم، مطالبين بتغييره، وذلك لأن الاجتياح الاستعماري للأمريكيتين بدأ مع كولمبوس، ما أدى إلى موت ملايين السكان الأصليين، إلى جانب الاندماج القسري الذي خضع له الناجين».

وأشارت إلى تقرير للأمم المتحدة يعود إلى 2001، والذي قال إن «الاستعماريين الأوروبيون البيض وصلوا واستوطنوا فجأة، مع عواقب وخيمة، حيث تم الإطاحة بالشعوب الأصلية وتهميشهم على أيدي أبناء وأحفاد الأوروبيين، في حين اختفت بعض الشعوب، وشارفت بعضها الآخر على الاختفاء».

كما أشارت إلى تقرير آخر صدر قبل المؤتمر العالمي ضد العنصرية والتمييز العرقي ورهاب الأجانب والتعصب المصاحب، والذي أكد أن «التقديرات أظهرت أن عدد سكان أمريكا الشمالية كان في القرن الخامس عشر وقبل ظهور كولمبوس، يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون بحلول 1890، والذي انخفض ليصل إلى نحو 300 ألف شخص».

ووفقًا لمتحف سميثسونيان، بدأت الحركة الدولية للسكان الأصليين تتشكل في فترة السبعينيات من القرن الماضي، واقترح المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة حول التمييز ضد السكان الأصليين في الأمريكتين أن يحل اسم يوم الشعوب الأصلية بدلا من «يوم كولمبوس».

في حين قام الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطلع العام الجاري بإصدار بيانًا أعلن فيه يوم الخامس من مايو «يوم وعي بالمفقودين والمقتولين من السكان الأصليين، حيث ظلت هناك عديد من آلاف القضايا الخاصة بالمفقودين والمقتولين منهم لم تحل وتستصرخ العدالة وعلاج الجراح».