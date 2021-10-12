جدول مباريات الأهلي كاملاً في الدوري .. البداية أمام الإسماعيلي والقمة في الجولة الثالثة

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أجريت اليوم قرعة منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022.
ويلعب فريق النادي الأهلي مباراته الأولى في المسابقة أمام نظيره الإسماعيلي.
وإليكم جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز كاملاً لموسم 2021-2022.
1- الأهلي X الإسماعيلي
2- الأهلي X البنك الأهلي
3- الأهلي X الزمالك
4- الأهلي X المقاولون العرب
5- الأهلي X غزل المحلة
6- الأهلي X سموحة
7- الأهلي X فيوتشر
8- الأهلي X بيراميدز
9- الأهلي X الجونة
10- الأهلي X مصر المقاصة
11- الأهلي X فاركو
12- الأهلي X الاتحاد
13- الأهلي X المصري البورسعيدي
14- الأهلي X الشرقية للدخان
15- الأهلي X إنبي
16- الأهلي X طلائع الجيش
17- الأهلي X سيراميكا كليوباترا