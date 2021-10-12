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جدول مباريات الأهلي كاملاً في الدوري .. البداية أمام الإسماعيلي والقمة في الجولة الثالثة

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جدول مباريات الأهلي كاملاً في الدوري .. البداية أمام الإسماعيلي والقمة في الجولة الثالثة جدول مباريات الأهلي كاملاً في الدوري .. البداية أمام الإسماعيلي والقمة في الجولة الثالثة

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أجريت اليوم قرعة منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ويلعب فريق النادي الأهلي مباراته الأولى في المسابقة أمام نظيره الإسماعيلي.

وإليكم جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز كاملاً لموسم 2021-2022.

1- الأهلي X الإسماعيلي

2- الأهلي X البنك الأهلي

3- الأهلي X

4- الأهلي X المقاولون العرب

5- الأهلي X غزل المحلة

6- الأهلي X سموحة

7- الأهلي X فيوتشر

8- الأهلي X بيراميدز

9- الأهلي X الجونة

10- الأهلي X المقاصة

11- الأهلي X فاركو

12- الأهلي X الاتحاد

13- الأهلي X المصري البورسعيدي

14- الأهلي X الشرقية للدخان

15- الأهلي X إنبي

16- الأهلي X طلائع الجيش

17- الأهلي X سيراميكا كليوباترا

المصرى اليوم

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