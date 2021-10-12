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ما حكم التفكير في أمور الدنيا وهمومها أثناء الصلاة؟.. «الإفتاء» تُجيب

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ما حكم التفكير في أمور الدنيا وهمومها أثناء الصلاة؟.. «الإفتاء» تُجيب ما حكم التفكير في أمور الدنيا وهمومها أثناء الصلاة؟.. «الإفتاء» تُجيب

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أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال وردها، خلال بث مباشر أجرته الدار، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إذ جاء كالتالي:«ما حكم التفكير في أمور الدنيا وهمومها أثناء الصلاة؟».

قال الشيخ أحمد حسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن «التفكير في أمور الدنيا ينقص من الصلاة، لكنها تبقى صحيحة، ناصحًا باستشعار الوقوف بين يدي الله».

وتابع: «على الإنسان التركيز في الدقائق المعدودة التي يقفها بين يدي الله».

كما تطرق إلى كيفية الخشوع في الصلاة، لافتًا إلى حديث رسول الله: «وليس له من الصلاة إلا ما عقل منها».

واسترسل بالحديث عن هذا النقص عبر مكملات الصلاة كالتكبير 33 والتكبير 33 وآية الكرسي.

المصرى اليوم

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