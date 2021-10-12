استخراج «البطاقة» بالمجان في 8 محافظات.. قرارات جديدة من الداخلية بشأن الرقم القومي

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أرسلت وزارة وزارة الداخلية قوافل من الموظفين إلى الشوارع القطاعات الحكومية والاندية الرياضية مجهزين لقديم خدمات الخاصة بالسجل المدني. في محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية والغربية والمنيا وبنى سويف والفيوم وقنا.

استخراج البطاقة الشخصية بالمجان

قالت وزارة «الداخلية» أنها أرسلت صباح السبت الماضي مأموريات لـ4 حالات إنسانية في المستشفيات محل تواجدهم لاستخراج البطاقة الشخصية لهم، وتم الانتهاء من اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستخراجها وتسليمها لهم بالمجان لمراعاة لظروفهم الصحية التي منعتهم من الانتقال إلى السجل المدني.

حملة قومي المرأة لاستخراج بطاقات رقم قومي لسيدات الاسمرات تحت شعار«بطاقتك ... حقوقك» - صورة أرشيفية

أكدت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع المجلس القومى للمرأة في إرسال مأمورية لعدد من السيدات من أهالي مركز مطوبس بكفر الشيخ، لاستخراج بطاقات الرقم القومي وتم الانتهاء جميع الإجراءات اللازمة في استخراج بطاقة الشخصية لعدد كبير من السيدات بالمجان.

قررت وزارة الداخلية ارسال مأموريات من العاملين من السجل المدني بهدف استخراج بطاقات الرقم القومى للموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة، وأيضا عدد من أعضاء النوادي الرياضية وتسليمها لهم في الحال

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