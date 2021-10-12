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افتتاح قسم الهندسة الكهربائية بجامعة بني سويف

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افتتاح قسم الهندسة الكهربائية بجامعة بني سويف افتتاح قسم الهندسة الكهربائية بجامعة بني سويف

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افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بصحبة الدكتور أحمد حسن، عميد كلية الهندسة، قسم الهندسة الكهربائية، والذي أتيح للطلبة والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022 بطاقة استيعابية 100 طالب وطالبة.

وأشار «حسن» على هامش افتتاح قسم الهندسة الكهربائية لطلاب كلية الهندسة هذا العام الدراسي، إلى أن الكلية من الكليات القديمة، ويجب أن يكون بها جميع الأقسام وجهزنا للقسم معامل بما يقرب من 10 مليون جنيهًا، كما قمنا بتوفير أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وتمكنَّا من الحصول على موافقة لجنة القطاع بعد تجهيز جميع المتطلبات الخاصة بالقسم ليصدر القرار الوزاري بعدها بافتتاح القسم.

وتابع رئيس جامعة بني سويف أنه بصدد افتتاح قسم الميكانيكا من أجل اكتمال الأقسام، ثم افتتاح أقسام الإلكترونيات، لافتًا أن الأمر لم يتوقف على كلية الهندسة، بل نجحنا أيضًا في افتتاح قسم الإرشاد بكلية السياحة والفنادق، والذي لم يتم إفتتاحه منذ 7 سنوات في أي جامعة.

المصرى اليوم

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