أخبار عاجلة

«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر -
ميسي يريد لم الشمل مع نجم برشلونة من جديد -
برشلونة يجهز مفاجأة سارة قبل «الكلاسيكو» -
مهاجم إنجلترا السابق: محمد صلاح «ملك العالم» -
أرسنال ضد كريستال بالاس: لاكازيت ينقذ ارسنال من كوارثه -
وليد جنبلاط: بعض الجهات الدولية والعربية تريد التصعيد في لبنان -
واشنطن: مادورو يضع مصير رجل الأعمال أليكس صعب فوق مستقبل البلاد -
الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تأجيل محاكمة 12 متهمًا في «خلية هشام عشماوى» إلى 16 نوفمبر

Print
تأجيل محاكمة 12 متهمًا في «خلية هشام عشماوى» إلى 16 نوفمبر تأجيل محاكمة 12 متهمًا في «خلية هشام عشماوى» إلى 16 نوفمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية هشام عشماوي»،لجلسة 16نوفمب المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم- قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي- تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

كما أن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل أبعد حسام حبيب زوجته شيرين عبدالوهاب عن نوال الزغبي؟

هل أبعد حسام حبيب زوجته شيرين عبدالوهاب عن نوال الزغبي؟

كواليس مهرجان الجونة لحظة بلحظة ولقاء مع النجمة شيرين رضا فى جولة مع مذيعين تليفزيون اليوم السابع

كواليس مهرجان الجونة لحظة بلحظة ولقاء مع النجمة شيرين رضا فى جولة مع مذيعين تليفزيون اليوم السابع

شيرين رضا في حفل افتتاح الجونة السينمائي: «لو اخترت حد أكرمه هتكون يسرا»

شيرين رضا في حفل افتتاح الجونة السينمائي: «لو اخترت حد أكرمه هتكون يسرا»

بعد احتفالهم بعد ميلادها الـ41.. شيرين عبد الوهاب لجمهورها: «هما 39 وردة بس»

بعد احتفالهم بعد ميلادها الـ41.. شيرين عبد الوهاب لجمهورها: «هما 39 وردة بس»