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مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع تغريدة لمواطنة ويدعوها للتواصل معه

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مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع تغريدة لمواطنة ويدعوها للتواصل معه مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع تغريدة لمواطنة ويدعوها للتواصل معه
اشتكت من رفض زوجها تغيير اسم ابنتها

مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع تغريدة لمواطنة ويدعوها للتواصل معه

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات، مطالبًا إياها بالتواصل معه لخدمتها.

وقالت صاحبة الحساب: ‏"أبغى أغير اسم بنتي، وزوجي رافض، ومسمي بنتي على اسم زوجته الأولى، ساعدوني".

وردّ مركز تلقّي بلاغات العنف الأسري على الشكوى بالقول: "أختي الكريمة، نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩، علمًا بأنه يتم تقديم خدمة الاستشارات من قبل أخصائيات نفسيات واجتماعيات، وسيتم إرشادك للحل السليم بإذن الله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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